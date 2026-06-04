Из Коми за пять месяцев экспортировали почти 591 тысячу кубометров лесопродукции

Лесопродукцию поставляли в Китай, Египет, Азербайджан и другие страны

За первые пять месяцев 2026 года из Коми на экспорт отправили более 590,8 тысячи кубометров лесопродукции. Такие данные приводит Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Основную часть экспортных поставок составили пиломатериалы хвойных пород. Продукция лесопромышленного комплекса республики направлялась в Китай, Египет, Азербайджан, Ирак и ряд других государств.

Для оформления экспортных партий специалисты выдали более 10,1 тысячи фитосанитарных сертификатов. Документы подтверждают соответствие продукции требованиям стран-импортеров и ее карантинную безопасность.

Отсутствие карантинных вредителей в лесопродукции подтверждено результатами исследований территориального отдела в Республике Коми Североморского филиала ВНИИКР.

Таким образом, лесная продукция региона продолжает пользоваться спросом на зарубежных рынках и соответствует международным фитосанитарным требованиям.