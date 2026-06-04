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НовостиОбщество4 июня 2026 7:10

В Коми двое подростков совершили четыре киберпреступления с начала года

В МВД отметили снижение общей подростковой преступности в республике
Источник:kp.ru
Подростки в Коми стали реже нарушать закон, но продолжают попадать в киберпреступления

Подростки в Коми стали реже нарушать закон, но продолжают попадать в киберпреступления

В Коми за четыре месяца 2026 года снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. По словам инспектора МВД по республике Евгения Шаткова, сократилось и число тяжких и особо тяжких преступлений. В целом ситуация остается стабильной и контролируемой.

Также уменьшилось количество преступлений в отношении детей и подростков — с 217 до 179 случаев, или на 17,5%.

При этом правоохранители отмечают рост числа преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. За четыре месяца двое несовершеннолетних совершили четыре таких преступления.

Кроме того, трое подростков были уличены в неправомерном обороте средств платежей, однако уголовные дела не возбудили из-за их возраста.