В Коми двое подростков совершили четыре киберпреступления с начала года

Подростки в Коми стали реже нарушать закон, но продолжают попадать в киберпреступления

В Коми за четыре месяца 2026 года снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. По словам инспектора МВД по республике Евгения Шаткова, сократилось и число тяжких и особо тяжких преступлений. В целом ситуация остается стабильной и контролируемой.

Также уменьшилось количество преступлений в отношении детей и подростков — с 217 до 179 случаев, или на 17,5%.

При этом правоохранители отмечают рост числа преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. За четыре месяца двое несовершеннолетних совершили четыре таких преступления.

Кроме того, трое подростков были уличены в неправомерном обороте средств платежей, однако уголовные дела не возбудили из-за их возраста.