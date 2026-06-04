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НовостиПроисшествия4 июня 2026 7:27

Пообещали посылку от сына: мошенники украли у жительницы Коми 350 тысяч рублей

В Коми женщина хотела получить посылку от сына и лишились 350 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В Коми женщина хотела получить посылку от сына и лишились 350 тысяч рублей

В Коми женщина хотела получить посылку от сына и лишились 350 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 70-летней жительницы Ухты около 350 тысяч рублей под предлогом получения посылки от сына. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонила неизвестная. Горожанке позвонила неизвестная и представилась сотрудницей маркетплейса. Собеседница сообщила, что женщине поступила посылка от сына. Под этим предлогом звонившая попросила назвать код из смс. Женщина так и сделала.

Далее собеседница убедила пенсионерку включить демонстрацию экрана и войти в личный кабинет банка.

«Когда стали приходить коды подтверждения на списание средств, потерпевшая не смогла сразу заблокировать свой счет», – говорится в сообщении.

За несколько минут мошенники украли все сбережения жительницы Коми. Она лишилась около 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.