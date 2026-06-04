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НовостиПроисшествия4 июня 2026 10:20

В Коми сын убил отца двумя ножами: его хотят отправить на лечение

Убившего отца 22-летнего жителя Коми хотят отправить на лечение
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Койгородском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве, фигурант – 22-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в феврале. Фигурант вооружился двумя ножами и напал на 67-летнего отца. Житель Коми нанес мужчине множественные удары в область тела и головы. В результате пострадавший скончался на месте. Нападавшего заключили под стражу.

Было возбуждено уголовное дело. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что фигурант совершил преступление в состоянии невменяемости. У него имеется психическое расстройство.

«Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении.