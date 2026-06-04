В Коми сын убил отца двумя ножами: его хотят отправить на лечение

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Койгородском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве, фигурант – 22-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в феврале. Фигурант вооружился двумя ножами и напал на 67-летнего отца. Житель Коми нанес мужчине множественные удары в область тела и головы. В результате пострадавший скончался на месте. Нападавшего заключили под стражу.

Было возбуждено уголовное дело. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что фигурант совершил преступление в состоянии невменяемости. У него имеется психическое расстройство.

«Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении фигуранта принудительных мер медицинского характера», – говорится в сообщении.