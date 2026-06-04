В Коми 14-летний подросток украл 90 тысяч рублей: его будут судить

В Коми 14-летний подросток пойдет под суд за кражу 90 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске 14-летнего местного жителя обвиняют в краже с банковского счета более 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В марте школьник помогал отцу своего знакомого установить софт на телефон. При этом подросток зашел в банковское приложение. Фигурант украл с банковского счета мужчины более 90 тысяч рублей.

«Похищенными денежными средствами несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что юный житель Коми не состоял на учетах в органах профилактики. Было возбуждено уголовное дело. Подросток признал свою вину и возместил ущерб мужчине.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.