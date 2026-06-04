Средняя зарплата в Коми снова превысила 100 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2026 года средняя зарплата в Коми составила 100,6 тысячи рублей. Об этом сообщает Комистат.

Как пояснили в ведомстве, средняя зарплата указана до выплаты налогов. После вычета НДФЛ сумма снижается до 87,5 тысячи рублей. За год зарплата выросла на 10,7%. В феврале средний заработок жителей Коми составлял 95,9 тысячи рублей.

Самые большие зарплаты в Коми получают работники предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. В январе-марте 2026 года начисленная зарплата (то есть до вычета налогов) составила у них 184 тысячи рублей. Следом идет сфера транспортировки и хранения, где заплата была 138,2 тысячи. В тройку лидеров по зарплатам попали финансисты и страховщики, чья зарплата была 119,2 тысячи рублей. Они обогнали научных работников, у которых зарплата составила 113,8 тысячи. Наименьшие доходы — в риелторской деятельности (65,2 тысячи), оптовой торговле (63,7 тысячи) и розничной торговле (60,7 тысячи).