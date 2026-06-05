В Коми молодым мамам за рождение первенца выплачивают до 500 тысяч рублей

Мера поддержки действует в республике с 2020 года

С начала 2026 года право на получение регионального семейного капитала в Коми получили 776 молодых семей, в которых родился первый ребенок. При этом воспользоваться средствами поддержки смогли уже 1062 семьи.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты республики, программа действует с 2020 года. Выплата предоставляется семьям при рождении первого, третьего или последующего ребенка. За второго ребенка предусмотрен федеральный материнский капитал.

Сейчас размер регионального семейного капитала составляет 300 тысяч рублей. Для женщин, родивших первенца до достижения 25-летнего возраста, сумма поддержки увеличена до 500 тысяч рублей.

По словам исполняющей обязанности министра труда и социальной защиты Коми Татьяны Майковой, чаще всего семьи направляют средства на улучшение жилищных условий. Так, 264 семьи использовали выплату для приобретения собственного жилья, еще 411 — на ремонт или перепланировку квартир и домов.

Власти региона отмечают, что мера поддержки остается одной из самых востребованных среди молодых семей республики.