Сварщикам в Коми готовы платить до 300 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года предлагаемая зарплата сварщиков в Коми достигала 300 тысяч рублей. Об этом сообщает портал hh.ru.

Специалисты проанализировали более 1,6 тысяч. Самыми популярными вакансиями стали разнорабочие. Для них открыли около 200 вакансий (11% от общего количества). Медианна зарплата составляла 130 тысяч рублей. Диапазон заработка варьировался от 82,6 тысячи до 180 тысяч рублей.

Второе место заняли продавцы. В Коми открыли более 150 вакансий. Им были готовы платить от 43 тысяч до 75 тысяч рублей. Медианная зарплата составила 55,5 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров курьеры. В республике открыли около 150 вакансий. Медианная зарплата составила 151,3 тысячи рублей, а диапазон – от 85 тысяч до 190 тысяч рублей.

Кроме того, в Коми открыли более 130 вакансий сварщиков. Медианная зарплата составила 260 тысяч рублей. Диапазон варьировался от 119,1 тысячи до 300 тысяч рублей.