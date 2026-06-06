Среди освобожденных российских военнопленных оказались трое жителей Коми

Бойцы сейчас находятся в Беларуси, с ними работает уполномоченная по правам человека в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова сообщила «Комиинформу» о возвращении троих жителей республики из украинского плена. Ранее Россия и Украина произвели обмен – по 185 военных с каждой стороны.

Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию, где они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Уточняется, что посреднические гуманитарные усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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