В зоне СВО погиб 21-летний оператор отделения огневой поддержки взвода из Коми

Фото: Администрация МР «Сысольский»

В селе Визинга Сысольского района прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Валентином Олеговичем Шучалиным. Прощание состоялось на центральной площади села.

Соболезнования родным выразили первый заместитель руководителя администрации района Алексей Анисимов, участник СВО Михаил Лебедев и глава администрации сельского поселения «Визинга» Наталья Мамаенко.

Известно, что Валентин родился 15 июня 2003 года в Сыктывкаре. Учился в школе села Визинга, затем в Сыктывкаре. Потом поступил в Визингский филиал Коми республиканского агропромышленного техникума.

Он заключил контракт с Министерством обороны и проходил службу в должности оператора отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты войсковой части в городе Луга Ленинградской области.

Валентин Шучалин погиб 10 июля 2024 года в ходе специальной военной операции.

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