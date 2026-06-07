Поиски длились восемь дней: в Коми найден погибшим пожилой мужчина

Анатолий Илясов ушел из дома 31 мая и не вернулся. Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре завершились поиски пропавшего пенсионера Анатолия Илясова. Как сообщили в поисковом отряде, 77-летний мужчина найден погибшим.

Анатолий Петрович пропал 31 мая. В тот день он ушел из дома в период между 17:00 и 19:00 и не вернулся. Известно, что мужчина нуждался в медицинской помощи, у него могла наблюдаться потеря памяти.

С первых дней к поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители. По словам поисковиков, рядом с местом проживания пенсионера находятся лесные массивы и водоемы, что значительно осложняло работу.

Поиск продолжался более недели. Добровольцы ежедневно обследовали дворы, дороги, леса, поля, пустыри и другие территории, проверяли поступающие свидетельства, изучали записи камер видеонаблюдения и расклеивали ориентировки. Всего более 25 поисковых групп прошли свыше 300 километров. Для обследования местности также использовались беспилотники.

Несмотря на масштабную поисковую операцию, найти мужчину живым не удалось. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

В поисковом отряде выразили искренние соболезнования родным и близким Анатолия Илясова