В Коми за месяц поступило 30 заявок на поиск пропавших людей

За месяц добровольцы также установили личности трех человек

В мае 2026 года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 30 заявок на поиск пропавших людей в Коми. Итогами работы за последний весенний месяц поделились волонтеры.

Большинство поисков завершились благополучно: живыми были найдены 20 человек. Еще в четырех случаях пропавших обнаружили погибшими.

Кроме того, за месяц волонтерам удалось установить личности трех человек. В одном случае были найдены родственники человека, нуждавшегося в помощи.

По двум заявкам поиски продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, проверяют поступающие свидетельства и отрабатывают возможные места нахождения пропавших.

В отряде напомнили, что каждая поступившая информация может оказаться важной и помочь в поиске людей.