У клуба «Ника» увеличились долги перед бюджетом

Клуб столкнулся с серьезными проблемами на фоне растущих долго

Задолженность баскетбольного клуба «Ника» перед налоговыми органами продолжает расти. Если в мае сумма долга составляла 14,8 млн рублей, то сейчас она увеличилась до 15,1 млн рублей.

Ранее по решению налоговой службы были приостановлены операции по двум банковским счетам ассоциации «Баскетбольный клуб «Ника». Ограничения были введены в рамках взыскания задолженности перед бюджетом.

По информации БНК, финансовые трудности клуба привели к сокращению персонала. С конца апреля часть сотрудников была уволена. Также сообщается о наличии задолженности по заработной плате перед работниками и игроками команды.

Ситуация вокруг одного из ведущих спортивных клубов Коми остается сложной на фоне продолжающихся финансовых проблем.