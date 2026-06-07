Врачи Коми освоили новые методы диагностики заболеваний легких

Фото: Минздрав Коми

Врачи Коми освоили современные методы диагностики заболеваний легких. Обучение для пульмонологов и специалистов функциональной диагностики прошло на базе Коми республиканской клинической больницы, сообщили в региональном Минздраве.

В рамках образовательной программы медики познакомились с современными методами исследования функции внешнего дыхания. Занятия провела профессор кафедры пульмонологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Галина Неклюдова.

Особое внимание было уделено практической работе с бодиплетизмографом — высокотехнологичным оборудованием для комплексной оценки состояния дыхательной системы. Аппарат позволяет определять общий объем легких, бронхиальное сопротивление, выявлять скрытые нарушения дыхания и оценивать эффективность переноса кислорода в кровь.

По словам специалистов, применение таких методов помогает обнаруживать хронические заболевания легких, включая хроническую обструктивную болезнь легких и эмфизему, еще на ранних стадиях.

Полученные знания и навыки позволят врачам более точно диагностировать патологии дыхательной системы и подбирать пациентам наиболее эффективное лечение.