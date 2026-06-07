В Коми Lada вылетела в кювет и перевернулась: пострадали три человека

Госпитализация пострадавшим не потребовалась

В Прилузском районе Коми ночью 6 июня произошло ДТП с тремя пострадавшими. Молодой водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, авария произошла около 01:13 на 12-м километре автодороги Объячево — Читаево — Векшор. За рулем автомобиля Lada Granta находился водитель 2006 года рождения. Он двигался со стороны села Объячево в направлении Читаево, однако не справился с управлением.

В результате машина съехала в правый по ходу движения кювет и перевернулась.

Травмы получили три человека — водитель и двое пассажиров. Среди пострадавших оказался 16-летний подросток. Все участники ДТП получили различные ушибы и раны, однако госпитализация никому не потребовалась.

По данным ГАИ, водитель получил права в 2025 году. В момент аварии все находившиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, в отношении несовершеннолетнего пассажира будет составлен рапорт за нахождение в ночное время вне дома без сопровождения законных представителей. Материалы передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.