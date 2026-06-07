В Воркуте автомобиль въехал на детскую площадку

Фото со страницы Игоря Гурьева

В Воркуте автомобиль въехал на территорию детской площадки в сквере на улице Суворова. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня.

Как сообщил глава города Игорь Гурьев, в результате происшествия никто не пострадал. В момент аварии детей на площадке не было, поэтому трагедии удалось избежать.

Поврежденные ограждения уже восстанавливают муниципальные службы. В настоящее время специалисты оценивают размер причиненного ущерба.

После завершения оценки затраты на восстановление объекта предстоит возместить виновнику ДТП в соответствии с законодательством.