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НовостиОбщество7 июня 2026 11:30

В Воркуте автомобиль въехал на детскую площадку

Поврежденные ограждения уже восстанавливают коммунальные службы
Источник:kp.ru
Фото со страницы Игоря Гурьева

Фото со страницы Игоря Гурьева

В Воркуте автомобиль въехал на территорию детской площадки в сквере на улице Суворова. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня.

Как сообщил глава города Игорь Гурьев, в результате происшествия никто не пострадал. В момент аварии детей на площадке не было, поэтому трагедии удалось избежать.

Поврежденные ограждения уже восстанавливают муниципальные службы. В настоящее время специалисты оценивают размер причиненного ущерба.

После завершения оценки затраты на восстановление объекта предстоит возместить виновнику ДТП в соответствии с законодательством.