В Ухте открылся кризисный центр для женщин

Фото: «Рука помощи»

оми необходимо создавать кризисные центры для женщин во всех муниципалитетах. Об этом во время прямой линии заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Татьяна Козлова.

В конце мая такой центр открылся в Ухте. Также в Сыктывкаре с 2025 года работает Республиканский кризисный центр для мужчин и женщин, где действует отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По словам Татьяны Козловой, поддержку здесь получают женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, отсутствием жилья или средств к существованию. С ними работают психологи и социальные специалисты, помогая решить вопросы с документами, медицинской помощью и устройством детей.

Омбудсмен отметила, что в центре соблюдается конфиденциальность, а многие женщины после получения необходимой помощи возвращаются к нормальной жизни.