Майские лесные пожары в Коми стали крупнейшими за 10 лет

Площадь майских пожаров превысила показатели последних лет

Май 2026 года стал самым тяжелым месяцем по площади лесных пожаров в Коми за последние десять лет. Такой вывод следует из данных информационно-аналитической системы «Лесные пожары».

За последний месяц весны в республике зарегистрировали 20 лесных пожаров общей площадью 889,66 гектара. Возгорания произошли в Корткеросском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском, Ижемском районах, Княжпогостском округе, Ухте и Вуктыле.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Вуктыле, где огонь охватил 634 гектара леса. Большинство пожаров возникло из-за гроз.

По площади, пройденной огнем в мае, 2026 год стал рекордным как минимум с 2016 года. Для сравнения, в мае 2016 года пожары затронули 567,29 гектара леса, а в мае 2022-го — 403,4 гектара.

Более того, площадь майских пожаров 2026 года оказалась сопоставима с годовыми показателями отдельных предыдущих лет и превысила результаты 2024 и 2025 годов.