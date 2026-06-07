В Коми водитель врезался в забор и попал в больницу

В Корткеросском районе Коми водитель Volkswagen Polo получил серьезные травмы после съезда с дороги и столкновения с забором.
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло утром 6 июня на автодороге Большелуг — Выльыб — Ивановская. Мужчина 1988 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в деревянный забор.
В результате аварии водитель получил открытую рану грудной клетки и перелом ребер. Пострадавшего госпитализировали.
По данным ГАИ, в момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Его водительский стаж составляет около трех лет.