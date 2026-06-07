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НовостиОбщество7 июня 2026 16:00

В Коми возбудили три уголовных дела по фактам незаконного оборота оружия

За три дня полицейские изъяли 41 единицу огнестрельного оружия
Источник:kp.ru
Нарушения выявили в Воркуте и Удорском районе

Нарушения выявили в Воркуте и Удорском районе

В Коми подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», которое проходило с 26 по 28 мая. За три дня сотрудники полиции выявили ряд нарушений в сфере оборота оружия и возбудили три уголовных дела.

По данным МВД по республике, за время операции было зарегистрировано 10 материалов проверок и составлено 14 административных протоколов.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 41 единицу огнестрельного оружия и около 1,5 тысячи патронов различного калибра.

Уголовные дела возбуждены в Воркуте и Удорском районе. Они связаны с незаконным хранением, перевозкой и оборотом оружия и боеприпасов.

В МВД напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, могут быть освобождены от уголовной ответственности.