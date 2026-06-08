Между Сыктывкаром и Нарьян-Маром могут запустить прямые авиарейсы

Новый рейс должен улучшить транспортную доступность между регионами

Между Коми и Ненецким автономным округом может появиться прямое авиасообщение. Соответствующую инициативу обсудили представители двух регионов на Петербургском международном экономическом форуме.

Речь идет о запуске рейса Нарьян-Мар — Сыктывкар. Власти Коми и НАО договорились рассмотреть возможность паритетного субсидирования маршрута, чтобы сделать перелеты доступными для жителей.

Кроме того, на форуме обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры между регионами. Особое внимание уделили трассе, которая связывает Сыктывкар, Ухту, Печору, Усинск и Нарьян-Мар. Эта дорога остается единственной круглогодичной транспортной артерией, соединяющей НАО с другими регионами страны.

Сейчас власти Коми и НАО совместно работают над привлечением дополнительного финансирования на ремонт и содержание магистрали. Также в правительстве России рассматривается вопрос о передаче дороги в федеральную собственность.