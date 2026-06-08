В Ухте автомобиль сбил восьмилетнюю велосипедистку

Фото: ГАИ Ухты

В Ухте восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с автомобилем во дворе жилого дома. Авария произошла вечером 5 июня возле дома №31 по улице Сенюкова.

По предварительным данным, водитель Nissan Almera 1999 года рождения двигался по дворовой территории и совершил наезд на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП девочка 2017 года рождения получила травмы различной степени тяжести. Госпитализация ей не потребовалась.

В Госавтоинспекции напомнили, что детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешено передвигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным дорожкам и в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть является нарушением правил дорожного движения.

Автоинспекторы призвали родителей регулярно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге и объяснять, где можно кататься на велосипеде.