На полигоне в Ухте ликвидировали открытое горение

Открытое горение на полигоне ТБО в Ухте ликвидировали 8 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня, в Ухте ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Марина Метелева.

Пожар на полигоне начался в воскресенье, 7 июня. Руководитель администрации рассказала, что техника и люди работали всю ночь. К настоящему времени удалось ликвидировать открытое горения. Сейчас на месте происшествия продолжается пролив места возгорания и отсыпка грунтом. Как пояснила градоначальница, такие меры необходимы для того, чтобы исключить повторный пожар.

«По моему поручению организован среднесуточный замер воздуха, он будет проводиться в трёх точках», – добавила Метелева.