В Коми работодателям посоветуют бронировать места для участников СВО

Проект приказа о квотах для участников СВО появился в Коми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство труда, занятости и соцзащиты Коми подготовило проект приказа, по которому некоторые виды работ и профессий предлагают бронировать для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в господдержке. Документ выложили на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов республики.

В проекте указан перечень граждан, для кого станут резервировать рабочие места. В него вошли участники специальной военной операции, а также те, кто выполнял задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России или вооруженной провокации на государственной границе. Сюда же включили лиц, которые с 11 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР. Кроме того, в списке оказались члены семей участников СВО и бойцов, отражавших вторжение – родители, супруги, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, а также дети до 23 лет, если они учатся очно.

Работодатели смогут бронировать отдельные профессии или виды работ для этих категорий граждан на основе договора с государственным учреждением «Центр занятости населения» Коми. В таком договоре стороны пропишут, какие именно работы или профессии резервируются, сколько мест выделяется и на какой срок.

Для компаний, где в штате больше 100 человек, прописали рекомендацию – выделять хотя бы одно место для льготников. Предприниматель может сам прийти в центр занятости с заявкой на участие в программе. Либо центр, увидев свободные вакансии на Единой цифровой платформе, направит работодателю свое предложение.

Центр занятости подберет кандидатов из числа нуждающихся в соцзащите и согласует их с работодателем. При этом бизнесмен вправе самостоятельно нанять человека на зарезервированную должность. В таком случае он должен сообщить об этом в центр в течение двух рабочих дней после оформления сотрудника. Когда кандидатуры согласованы, центр занятости оповещает соискателя и договаривается о собеседовании с работодателем. Окончательное решение о приеме на работу стороны принимают вместе после разговора.

Договор заключают на определенный срок, и он не налагает на стороны прямых финансовых обязательств. Расторгнуть его можно по обоюдному согласию, по желанию работодателя (тогда он предупредит центр занятости не позже чем за 10 рабочих дней) или по другим причинам, прописанным в договоре.

Приказ начнет действовать с момента его подписания. Документ разработали во исполнение федерального закона о занятости, республиканского закона о занятости в Коми, а также с учетом положений президентского указа от 15 мая 2026 года за номером 327, который касается единых базовых мер поддержки участников СВО.

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