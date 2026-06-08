В Коми горела квартира: погиб 48-летний мужчина, пострадала женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 7 июня, в Воркуте горела квартира, в результате чего погиб 48-летний мужчина, а также пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Трагедия произошла в Воргашоре. В доме улице Энтузиастов загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они спасли женщину 1959 года рождения. Она получила травмы. Кроме того, из дома эвакуировались 24 человека.

Пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

«В результате пожара погиб 48-летний мужчина», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники.

«Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении», – говорится в сообщении.