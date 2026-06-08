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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:29

Почти 20 лет на двоих: в Коми двух участников запрещенного движения судили за вымогательство

В Коми двум участникам запрещенного движения вынесли приговор за вымогательство
Источник:kp.ru
В Коми двум участникам запрещенного движения вынесли приговор за вымогательство

В Коми двум участникам запрещенного движения вынесли приговор за вымогательство

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Коми признал двоих участников запрещенного движения виновными в вымогательстве и других преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С 2016 года по 2024 год один из фигурантов занимал высшее положение в преступной иерархии. Он осуществляя криминальное влияние в Усинске. Кроме того, житель Коми внедрял и развивал идеологию запрещенного преступного сообщества. Он также собирал деньги на пополнение общей материальной базы.

«Вместе со вторым осужденным он оказался причастен к вымогательству денежных средств у местных жителей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал обоих сообщников виновными. Одного из них приговорили к 13 годам лишения свободы, а другого – к шести. Отбывать сроки осужденные будут в исправительных колониях строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.