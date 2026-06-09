Воркутинская спецпрокуратура добилась устранения нарушений на опасных объектах

Семь должностных лиц «Воркутаугля» получили предостережения от прокуратуры

Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли провела проверку соблюдения требований промышленной безопасности в АО «Воркутауголь».

Специалисты оценили состояние технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, а также соблюдение требований к системам аэрогазового контроля. Проверка показала, что у ряда технических устройств приближались сроки окончания экспертизы промышленной безопасности, а у некоторых подземных датчиков — сроки обязательной поверки.

Как отметили в прокуратуре, ответственные должностные лица своевременно не приняли меры для прохождения необходимых процедур. Между тем законодательство требует вести горные работы в строгом соответствии с технической документацией и использовать оборудование только при наличии действующих разрешительных документов.

По итогам проверки Воркутинская специализированная прокуратура объявила предостережения семи должностным лицам компании. Им указали на недопустимость эксплуатации оборудования без зарегистрированного положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и использования датчиков контроля рудничной атмосферы без своевременной поверки.

После вмешательства надзорного ведомства все необходимые меры для проведения экспертиз и поверок были приняты.