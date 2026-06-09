Более 9,5 тысячи девятиклассников Коми сдадут ОГЭ по русскому языку

Для проведения экзаменов в республике подготовили более 140 пунктов

В Коми продолжается государственная итоговая аттестация школьников. На предпраздничной неделе выпускникам предстоит сдать обязательные предметы и дисциплины по выбору.

8 июня экзамен по математике написали выпускники 11-х классов. Всего испытание прошли 3657 человек. Профильный уровень выбрали 1792 школьника, базовый — 1823. Еще 42 выпускника сдавали государственный выпускной экзамен.

Для проведения ЕГЭ по всей республике работали 60 пунктов проведения экзамена. В организации процедуры были задействованы 1705 специалистов. Контроль за соблюдением правил обеспечивали 102 общественных наблюдателя, в том числе 85 представителей родительской общественности.

Уже 9 июня экзаменационную эстафету примут девятиклассники. Им предстоит сдать обязательный экзамен по русскому языку. Всего испытание пройдут 9552 человека, из которых 9058 будут сдавать ОГЭ, а 494 — государственный выпускной экзамен.

Для проведения экзамена в Коми откроют 142 пункта. В организации и проведении испытаний примут участие 2979 человек. Следить за прозрачностью процедуры будут 173 общественных наблюдателя.