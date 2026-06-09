На суде по делу выльгортской передержки рассказали о судьбе спасенных животных

На заседании обсудили условия содержания животных и их дальнейшую судьбу.

В Сыктывдинском районном суде состоялось очередное заседание по делу Марии Усатовой, обвиняемой в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель.

Во время слушаний стало известно, что всех выживших собак, изъятых с выльгортской передержки, волонтерам удалось пристроить в новые семьи. Однако часть животных спасти не удалось: после изъятия погибли три собаки, находившиеся в тяжелом состоянии, а куры были кремированы.

Волонтеры рассказали, что во время обысков на территории не было запасов корма, воды и лекарств. Суду продемонстрировали фото и видео, на которых запечатлены антисанитария, мусор и останки животных.

Усатова заявила, что основное внимание уделяла лечению собак, а отсутствие корма в мисках объяснила режимом кормления утром и вечером. По ее словам, следы на останках могли оставить крысы.

Защита также представила характеристику из кинологического клуба и попросила запросить информацию о возможном дефиците вакцин для животных в 2025 году. Суд удовлетворил это ходатайство.

Следующее заседание по делу состоится 24 июня.