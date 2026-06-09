Жителям Коми напомнили о правилах особого противопожарного режима

Спасатели призывают соблюдать правила обращения с огнем

С наступлением теплой погоды в Коми усилили меры пожарной безопасности. На большей части республики с 1 июня действует особый противопожарный режим, а с 15 июня ограничения распространятся и на северные города.

Как сообщили в региональной службе ГО и ЧС, в период действия режима запрещается посещать хвойные леса при высоком классе пожарной опасности, сжигать мусор и сухую траву, а также использовать открытый огонь вне специально оборудованных мест. Под запрет попадает и оставление стеклянных предметов или транспорта на сухой траве.

Спасатели напоминают, что даже за пределами территорий с особым режимом разводить костры можно только при соблюдении строгих требований. Огонь разрешается разводить в специально подготовленной яме или металлической емкости, соблюдая безопасное расстояние до леса и построек.

Кроме того, запрещено использовать открытый огонь на торфяниках, под кронами хвойных деревьев и при сильном ветре. Жителей республики призывают соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить природных пожаров.