В Сыктывкаре задержали дебошира у гостиницы

Сигнал тревоги поступил через кнопку экстренного вызова

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош возле одной из гостиниц на улице Мира.

Сигнал тревоги поступил с объекта через кнопку экстренного вызова. На место оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Как сообщил администратор гостиницы, неизвестный мужчина с улицы пытался выбить оконное стекло. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали нарушителя.

Им оказался местный 27-летний житель. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.