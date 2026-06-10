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НовостиПроисшествия10 июня 2026 5:00

В Сыктывкаре задержали дебошира у гостиницы

Мужчина пытался выбить оконное стекло со стороны улицы
Источник:kp.ru
Сигнал тревоги поступил через кнопку экстренного вызова

Сигнал тревоги поступил через кнопку экстренного вызова

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош возле одной из гостиниц на улице Мира.

Сигнал тревоги поступил с объекта через кнопку экстренного вызова. На место оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Как сообщил администратор гостиницы, неизвестный мужчина с улицы пытался выбить оконное стекло. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали нарушителя.

Им оказался местный 27-летний житель. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.