В Коми опрокинулась «Лада»: пострадал пьяный водитель

Фото: Госавтоинспекция Коми

Во вторник, 9 июня, в Прилузском районе Коми опрокинулся ВАЗ-2115, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18.30. Пьяный мужчина 1958 года рождения ехал за рулем «Лады» по федеральной трассе «Вятка». На 640-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал один человек. Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение, автотравму, ушиб шеи, ссадины спины, гематому лба, глаза и ссадины лица. Мужчину увезли в больницу. Водитель получил права в 1999 году. Автомобиль поместили на спецстоянку.