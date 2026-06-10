В Коми судили пьяного водителя: у него конфисковали машину

В Коми суд конфисковал у пьяного водителя «Ладу» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте местного жителя признали виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ухтинца уже привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде без прав. В марте горожанин, будучи нетрезвым, сел за руль «Лады». Он разъезжал по поселку Шудаяг. В какой-то момент легковушку остановили полицейские.

«От мужчины резко пахло алкоголем, а проведенное освидетельствование подтвердило пребывание водителя в состоянии опьянения», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Коми виновным. Ему назначили 320 часов обязательных работ. Кроме того, осужденному на 2,5 года запретили садиться за руль. Его автомобиль конфисковали.

«Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении.