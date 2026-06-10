Суд вынес первый в Коми приговор дропперу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми вынесли первый приговор дропперу, осужденная – 19-летняя жительница Корткеросского района. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Девушка познакомилась в сети с неизвестным. Тот предложил ей подработку. Согласно условиям, жительница Коми должна была предоставить свой банковский счет в качестве транзитного. Девушка согласилась. Жительница Корткеросского района перевела 18,5 тысячи рублей, украденные у пенсионера из Томска. За это ей заплатили 925 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурантка компенсировала ущерб. Суд признал девушку виновной. Ее приговорили к 240 часам обязательных работ.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.