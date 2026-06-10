Сломал кости лица: жителя Коми судили за жесткое избиение знакомого

Житель Коми заподозрил собутыльника в краже телефона и сломал ему кости лица Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе Коми 53-летнего жителя села Летка признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел 31 октября 2025 года. Житель Летки покупал алкоголь, когда к нему подошел 50-летний знакомый. Мужчины решили выпить вместе. Приятели направились в беседку во дворе дома фигуранта.

«В ходе застолья они общались, выпивали и периодически танцевали под музыку из колонки, подключённой к телефону хозяина дома», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что в какой-то момент фигурант вышел из беседки. Гость начал собираться домой. Будучи пьяным, он случайно взял телефон хозяина, спутав со своим, и положил рядом с собой на скамейку.

Вернувшись, фигурант заметил свой телефон рядом с гостем и решил, что тот пытался его похитить. Житель Коми ударил знакомого по лицу. Пострадавший упал. Далее фигурант приподнял гостя за шиворот куртки и еще дважды ударил по лицу.

После этого пострадавший ушел домой. Через неделю мужчина обратился к врачам и з-за трудностей с едой и дыханием.

«У него были выявлены переломы костей лица и кровоподтеки, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести», – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. В качестве компенсации морального вреда житель Коми заплатил пострадавшему 10 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили семь месяцев ограничения свободы.