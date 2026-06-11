Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 10 июня, в Сыктывкаре горела пристройка административного здания, оттуда эвакуировались 170 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

На улице Бабушкина загорелась пристройка административного здания. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Из здания эвакуировались 170 человек», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали восемь пожарных и две единицы техники.

«Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.