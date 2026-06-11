В Коми мужчина зарубил своего знакомого топором: его будут судить

Фото: пресс-службе Следственного комитета

В Усть-Куломском районе Коми 67-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в марте. В частном доме выпивали двое мужчин и женщина. В какой-то момент между мужчинами возникла конфликт на почве ревности. Фигурант схватил топор и несколько раз ударил 62-летнего оппонента по голове. В результате пострадавший скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Фигурант раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили в суд.