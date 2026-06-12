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НовостиОбщество12 июня 2026 6:18

Клещи покусали более 300 человек в Коми за неделю

Более 50 пострадавших – дети
Источник:kp.ru
Клещи покусали более 300 человек в Коми за неделю

Клещи покусали более 300 человек в Коми за неделю

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

За период с 1 по 7 июня в Коми 302 человека пострадали из-за укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За помощью к врачам из-за укусов клещей обратились 248 взрослых и 54 ребенка. Всего с 29 марта от этого пострадали 2176, в том числе 365 детей.

«Средний многолетний уровень за 5 лет превышен на 17,7%», – говорится в сообщении.

Чаще всего с такой проблемой сталкивались сыктывкарцы. От укусов клещей пострадали 842 жителя столицы Коми.