Клещи покусали более 300 человек в Коми за неделю Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

За период с 1 по 7 июня в Коми 302 человека пострадали из-за укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За помощью к врачам из-за укусов клещей обратились 248 взрослых и 54 ребенка. Всего с 29 марта от этого пострадали 2176, в том числе 365 детей.

«Средний многолетний уровень за 5 лет превышен на 17,7%», – говорится в сообщении.

Чаще всего с такой проблемой сталкивались сыктывкарцы. От укусов клещей пострадали 842 жителя столицы Коми.