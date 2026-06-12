Около Корткеросской ЦРБ в Коми появился «Сад памяти»

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

Около Корткеросской центральной районной больницы появился «Сад памяти». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Коми.

На территории больницы прошла международная акция «Сад памяти». Главная цель этого мероприятия - высадить 27 млн деревьев. Именно столько людей погибло в годы Великой Отечественной войны, а также в честь героев специальной военной операции.

На территории больницы высадили в общей сложности 40 сеянцев рябины и 15 сеянцев березы.

«Выбор места не случаен: зеленые насаждения помогут улучшить самочувствие пациентов, создавая для них комфортную среду», – говорится в сообщении.