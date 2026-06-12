В Усть-Куломском районе Коми на 8% отремонтировали мост через реку Кулом-Ю

Фото: пресс-служба Минтранса Коми

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Усть-Куломском районе ремонтируют мост через реку Кулом-Ю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Коми.

Мост расположен на автодороге Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыелдино. Протяженность этого сооружения составляет 51,16 метра. Подрядчик должен отремонтировать опоры и балки пролета. Кроме того, рабочие заменят опорные части и подферменники, а также выполнят целый ряд других работ.

«Готовность объекта составляет 8%», – рассказали в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что работы собираются завершить до 30 октября 2026 года.