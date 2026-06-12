Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Коми

Фото: Госавтоинспекции Коми

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Княжпогостском районе в четверг, 11 июня. Об этом сообщили в Госавтоиспекции Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла неподалеку от Емвы. На 120-м километре автодороги Сыктывкар – Ухта столкнулись автобус Higer и легковой автомобиль Haval. В результате ДТП погиб один человек. Водитель иномарки скончался на месте. По предварительным данным, в автобусе находилось 48 человек, но никто из них не пострадал.

Как уточнили в дорожной полиции, авария произошла в 14.10. За рулем легковушки находился мужчина 1979 года рождения. Водитель не уступил дорогу рейсовому автобусу. В аварии пострадала пассажирка Haval 1988 года рождения. Женщина получила ушиб груди и плеча. Будучи, в шоковом состоянии, пострадавшая начала отказываться от госпитализации. По факту случившегося проводится проверка.