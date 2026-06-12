На ремонт кабинетов в поликлинике в Сыктывкаре потратят 25,69 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкарской поликлинике №3 планируют отремонтировать ряд кабинетов, на эти цели потратят 25,69 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Поликлиника находится на улице Коммунистической, 41. Речь идет о кабинетах, находящихся на первом этаже. Они предназначены для проведения процедур колоноскопии, процедурной. Еще одно помещение – ординаторская. Начальная стоимость закупки составляет 25,69 млн рублей. Работы выполнят за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Коми. Подать заявки можно до 17 июня могут подать документы. Итоги подведут через два дня. Подрядчик должен выполнить работыв течение 90 календарных дней.