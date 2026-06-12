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НовостиПроисшествия12 июня 2026 11:39

В Коми четырехлетний ребенок попал под колеса иномарки

В Коми женщина на Kia сбила четырехлетнего мальчика
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 11 июня, в Усть-Цильме автомобиль Kia Rio сбил четырехлетнего мальчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 11.10 на улице Советской. Женщина 1965 года рождения находилась за рулем Kia. Иномарка ехала задним ходом по прилегающей территории. Около дома №179 легковушка сбила ребенка 2021 года рождения. Мальчик находился на улице в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб бедра, а также ссадины спины, руки и ноги. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Женщина получила права в 2006 году.