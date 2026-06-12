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НовостиОбщество12 июня 2026 12:23

В День России в Сыктывкаре состоялся масштабный автопробег

По городу проехала колонна из десятков машин
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Общественной палаты Коми

Фото: пресс-служба Общественной палаты Коми

В День России, 12 июня, в Сыктывкаре организовали масштабный автопробег. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Коми.

Автопробег начался в девять утра на парковке торгово-развлекательного центра «Июнь». По Сыктывкару проехала колонна из десятков машин, украшенных российскими флагами. Маршрут пролегал через ключевые улицы столицы Коми. Далее машины вернулись к месту старта.

«Мероприятие прошло в тёплой и дружественной атмосфере. Участники поддерживали друг друга сигналами, а водители и пассажиры встречных автомобилей приветственно махали вслед колонне», – говорится в сообщении.