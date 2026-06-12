В Сыктывкаре самокатчик сбил женщину и скрылся: по делу доложат Бастрыкину

Фото: Госавтоинспекция Коми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании женщины в Сыктывкаре, которую сбил самокатчик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в среду, 10 июня. Неизвестный ехал на самокате по улице Мира. Неподалеку от дома №15 водитель сбил женщину 1963 года рождения. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины лба, локтя, закрытую травму груди. Госпитализация женщине не потребовалась. Водитель скрылся с места происшествия.

Следователи завели уголовное дело. О ходе и результатах расследования доложат Бастрыкину.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – заключили в СК.