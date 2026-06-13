В Коми опрокинулась «Лада»: погиб парень, пострадали четыре девушки

Фото: Госавтоинспекции Коми

В пятницу, 12 июня, в Ухте опрокинулся ВАЗ-2114, в результате один человек погиб, еще четыре девушки пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Трагедия произошла в 22.10. Молодой человек 2007 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Ухта – Троицко-Печорск. На 17-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого отечественный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погиб один человек. Парень 2007 года рождения, находившийся на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончался. Это произошло до приезда медиков. Молодой человек не был пристегнут.

Кроме того, в аварии пострадали четыре пассажирки авто. Девушка 2009 года рождения получила травматический шок, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также переломы ребер и плеча. У пассажирки 2010 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб поясницы и закрытый перелом костей носа, носовое кровотечение.

Девушка 2008 года рождения получила переломы голени и пальцев стопы, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У девушки 2008 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ушиб лопаточной области. Всех пострадавших увезли в больницу. Водитель получил права в марте 2026 года.