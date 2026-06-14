Мост через Кузобъю в Коми обновят к концу октября

На мосту через Кузобъю начались подготовительные работы. Фото: Минтранс Коми

В Усть-Куломском районе приступили к ремонту моста через реку Кузобъю, расположенного на 145-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Длина сооружения составляет 51,2 метра.

Как сообщили в Минтрансе Коми, подрядчиком выступает компания «Кировмост-К». В рамках контракта предусмотрены ремонт пролетных строений и опор, замена части балок, обновление асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, барьерных и перильных ограждений, а также устройство водоотвода и восстановление укреплений конусов моста.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы. На объекте уже установлены технические средства организации дорожного движения и проведено фрезерование половины проезжей части мостового полотна.

Готовность объекта оценивается в 2%. Завершить ремонт планируется до 30 октября 2026 года.