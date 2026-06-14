В трех городах Коми вводят особый противопожарный режим

При повышенном классе пожарной опасности доступ в леса ограничат

С 15 июня особый противопожарный режим начнет действовать в Усинске, Инте и Воркуте. Об этом сообщили в республиканской службе ГО и ЧС.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Сыктывкаре, Ухте и ряде других муниципалитетов региона.

Особый режим связан с повышенной угрозой природных пожаров и направлен на защиту лесов. В этот период запрещается разводить открытый огонь вне специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, сухую траву и листву.

Кроме того, при высоком классе пожарной опасности власти могут ограничивать посещение лесов.