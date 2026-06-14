Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 15:00

Мост через Кулом-ю в Коми обновят к ноябрю 2026 года

Подрядчик уже приступил к ремонту опор и пролетных строений
Источник:kp.ru
На мосту выявляли трещины, разрушение опор и провалы покрытия

На мосту выявляли трещины, разрушение опор и провалы покрытия

В Усть-Куломском районе продолжается ремонт моста через реку Кулом-ю на дороге Усть-Кулом — Усть-Нем — Мыелдино. Контракт стоимостью 92,7 млн рублей заключен с вологодской компанией «Мостовик», которая предложила наименьшую цену на аукционе.

Мост длиной 51 метр был построен в 1992 году. По итогам обследования в 2019 году его техническое состояние признали неудовлетворительным и потенциально опасным для движения транспорта и пешеходов. Специалисты выявили провалы покрытия, трещины, разрушение тротуарных блоков и повреждения опор.

Сейчас подрядчик завершил ремонт демонтированных балок и приступил к восстановлению береговых и промежуточных опор. Также ведутся работы по устройству шпунтовых ограждений и подферменников.

По данным Минтранса Коми, готовность объекта составляет 8%. Завершить ремонт планируется до 1 ноября 2026 года.