В Коми открыли горячую линию по вопросам наставничества в медицине

Новая линия создана для поддержки молодых кадров и их наставников

В Коми начала работу горячая линия по вопросам наставничества в медицинских организациях. Обратиться за консультацией могут как специалисты, так и руководители учреждений здравоохранения.

Для получения помощи необходимо позвонить по единому многоканальному номеру 8-800-550-00-00 и в голосовом меню выбрать кнопку «3». После этого звонок будет переведен на сотрудников Регионального центра по подбору медицинских работников.

Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу — с 09:00 до 15:00. Перерыв — с 13:00 до 14:00.

Как отмечают организаторы, новая сервисная линия позволит оперативно решать вопросы, связанные с программами наставничества, и обеспечит прямую связь с профильными специалистами.

Поддержка молодых медицинских работников и их наставников является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».